Regio Alphen aan den Rijn tijd zonder stroom

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de regio van Alphen aan den Rijn hebben zo'n 64.000 huishoudens zondag aan het eind van de middag zonder stroom gezeten. Dat meldt netbeheerder Liander op Twitter. Ook in omliggende plaatsen, zoals Leiden, Nieuwkoop, Zwammerdam en Aarlanderveen was geen stroom.