Pictogram in stiltecoupé

,,We merken uit klachten van reizigers dat het sommige reizigers nog wel eens ontgaat dat ze zich in een stiltezone bevinden, ook al staat het op het raam, boven de deur en bijvoorbeeld in de huisregels op het balkon. Het is vervelend voor andere reizigers als er dan toch gebeld en gekletst wordt'', zegt Jessica Sauren, klantenonderzoeker bij NS.

,,We onderzoeken of reizigers de coupé als stiller ervaren, of hun reistijd prettiger is en of het zorgt voor minder irritatie tussen reizigers als iemand zich vergist. We doen deze proef enkele maanden. Dan gaan we bepalen of het loont om dit in alle intercity’s te doen.''