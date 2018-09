Ook emiraten willen troepen naar Syrië sturen

,,We hebben steeds gezegd dat de echte strijd tegen IS ook grondtroepen moet bevatten'', zei de minister van Buitenlandse Zaken, Anwar Gargash. ,,We hebben het niet over duizenden manschappen.'' De emiraten gaan ervan uit dat de Verenigde Staten de leiding van een dergelijke coalitie op zich nemen.

Eerder deze week zei ook Saudi-Arabië bereid te zijn grondtroepen naar Syrië te sturen. Damascus noemde de mogelijke komst van buitenlandse militairen zaterdag een oorlogsdaad en zwoor die troepen in een doodskist terug te sturen.