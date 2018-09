Rivalen halen uit naar 'onervaren' Rubio

Rubio staat volop in de belangstelling sinds hij verrassend derde werd tijdens de voorverkiezing in Iowa. Veel waarnemers zien kansen voor de senator uit Florida. Hij zou de keuze kunnen worden van gematigde Republikeinse kiezers, die weinig voelen voor de conservatieve Ted Cruz of de omstreden Donald Trump.

Christie, de gouverneur van New Jersey, confronteerde Rubio onder meer met zijn ,,spijbelgedrag''. De senator zou belangrijke stemmingen hebben gemist in de Senaat. Rubio haalde daarop uit naar het optreden van Christie als gouverneur. ,,Je staat werd getroffen door een enorme sneeuwstorm. Je ging niet eens terug'', schamperde de senator.

Rubio hoeft volgens veel peilingen alleen Donald Trump voor zich te dulden in New Hampshire, waar de volgende voorverkiezing wordt gehouden. Trump schrok tijdens het debat niet terug voor omstreden standpunten. Zo herhaalde hij als president waterboarding nieuw leven in te zullen blazen.

,,In het Midden-Oosten hebben we mensen die de hoofden afhakken van christenen en een hoop andere mensen'', aldus de miljardair. ,,Ik zou waterboarding weer invoeren. Ik zou dingen herinvoeren die een stuk erger zijn.''

Zijn rivaal Ted Cruz oordeelde dat waterboarding geen marteltechniek is en gebruikt mag worden om terreuraanslagen te voorkomen. Waterboarding is een omstreden verhoortechniek waarbij gevangenen het gevoel krijgen dat ze verdrinken.