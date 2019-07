Bert B. (40) wilde door politie gedood worden

LIVE – Verslaggever Mark Mensink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.00 uur).

De 40-jarige man viel in oktober vorig jaar in een zorginstelling in Emmen een agent aan met twee messen. Zijn bedoeling: hij wilde doodgeschoten worden door de politie.

De autistische man zat tijdelijk in een begeleidwonen-instelling in Emmen, nadat hij zich in een instelling in Assen had misdragen. De zorginstelling was op zoek naar een betere plek voor hem. De Assenaar hoorde op de ochtend van 10 oktober dat hij zijn woonplek in Emmen die dag moest verlaten.

Hij liet aan zijn begeleider weten dat hij weigerde mee te werken. Hij had die ochtend veel gedronken en zag het leven niet meer zitten. Toen de politie voor zijn deur stond, viel hij een van de agenten aan en probeerde hem, ondanks zijn schild, te raken. Collega’s van de agent vreesden voor zijn leven en twee van hen schoten op zijn benen. Hij hield er een verbrijzeld been aan over.

Omdat de Assenaar heeft gezegd dat hij niet wil meewerken aan behandeling en hij die volgens deskundigen wel nodig heeft, is tbs met dwangverpleging volgens het OM de enige optie.