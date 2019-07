Celstraf voor moordpoging op agent

Twee weken geleden had het Openbaar Ministerie exact hetzelfde geëist. In het vonnis staat ook te lezen dat de rechtbank bewezen acht dat B. verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht. De aangevallen diender wordt bovendien 1073 euro aan immateriële schade toegewezen.

De autistische Assenaar verbleef in oktober 2018 in een woongroep in Emmen, maar moest er weg. Dat wilde hij niet en besloot een einde aan z’n leven te maken. De man nam zijn medicijnen voor de hele dag in met alcohol en dreigde vervolgens medewerkers.

De gewaarschuwde politie openden zijn appartement en op datzelfde moment stormde B. op hen af met messen. De voorste politieman moest vechten voor z’n leven. “Een benarde situatie”, beschrijft de rechtbank. “De verdachte had al de hele dag twee messen op zak, met de bedoeling de politie aan te vallen.” Twee agenten schoten ook daadwerkelijk op de aanvaller, maar die liep alleen een verbrijzeld been op en overleefde.

B. noch z’n advocaat waren bij de uitspraak aanwezig.