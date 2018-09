Syrië waarschuwt Saudi's niet binnen te vallen

,,Elke inval op Syrisch land zonder toestemming van de Syrische regering is een oorlogsdaad. En het spijt ons dat diegenen (die invallen) naar hun land zullen terugkeren in doodskisten'', zei Moualem.

Volgens de minister is een staakt-het-vuren vrijwel onmogelijk zolang de grenzen naar Turkije en Jordanië nog open zijn en zolang er geen akkoord is over een lijst met terreurgroeperingen die in Syrië opereren. Hij zei daarmee zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov te citeren.

Rebellengroeperingen die de Syrische president Bashar al-Assad bestrijden, worden bevoorraad via Turkije en Jordanië.

Puinhoop

De Syrische Nada Merhi (18) en Hassan Youssef (27) stapten vrijdag ondanks de oorlog in het huwelijksbootje. Het jonge echtpaar liet zich temidden van de puinhopen van de Syrische stad Homs fotograferen.