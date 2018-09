Bijna crash door Priusrijder

Het voorval staat niet op zichzelf. Rijkswaterstaat voert al jaren een strijd om het werken op de weg veiliger te maken. En niet zonder reden; in 2013 werden er 15 voertuigen aangereden van weginspecteurs. In 2014 was dit aantal zelfs gestegen tot 21 met in sommige gevallen ook lichamelijk letsel. Daarnaast was er in datzelfde jaar ook een dodelijk slachtoffer te betreuren onder de wegwerkers.

Bekeuringen

Voor de wegbeheerder reden om de jacht in de zetten op roekeloze bestuurders die het leven van anderen op het spel zetten. Zo startte in de regio Rotterdam een proef waarbij weginspecteurs de bevoegdheid hebben automobilisten te bekeuren die een rood kruis negeren of onterecht stilstaan op de vluchtstrook. Een maatregel die in een jaar tijd 467 bekeuringen opleverde. Het aantal aanrijdingen met voertuigen van weginspecteurs nam af.

Na het dramatische jaar 2014 werd vorig jaar nog tien keer een voertuig aangereden. Aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor, maar het probleem is nog altijd aanwezig. Uit de meest recente cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat in de eerste weken van 2016 al drie voertuigen van weginspecteurs zijn geramd. In alle gevallen gebeurde dit door bestuurders die een rood kruis negeerden. Wat dat betreft blijft het opletten geblazen voor de werkers op de weg.

Bekijk hier eerdere afleveringen van Wegbewakers.