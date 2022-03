LIVE | Inhoudelijke behandeling strafzaak Marengo gaat verder

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar verslag vindt u onderaan dit bericht.

Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi (44). Inmiddels is ook zijn veronderstelde ‘rechterhand’ Saïd Razzouki (49) deelnemer geworden van het proces. Razzouki werd in februari 2020 aangehouden in Colombia en werd pas in december vorig jaar aan Nederland uitgeleverd.

Rechtbanktekening van Said Razzouki. Hij was voor het eerst aanwezig bij een openbare zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp op 1 maart 2022 Ⓒ ANP / ANP

Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden, waarvan Taghi telkens de opdrachtgever zou zijn geweest. Naast Taghi staan zestien andere verdachten terecht. Het proces kwam in maart 2018 op gang. Daags nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het over een kroongetuige (Nabil B.) beschikte, werd diens broer doodgeschoten in Amsterdam-Noord.