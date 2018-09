Officier verzon mogelijk bedreiging

Een woordvoerder van justitie bevestigde berichtgeving van die strekking vrijdag van NRC. Het gaat om Lucas van Delft, die aanklager is in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Volgens NRC wordt hij ervan verdacht dat hij vorig jaar bij de politie onder een valse naam melding heeft gedaan dat mensen van plan zouden zijn hem te liquideren.

Na de melding van 12 november vorig jaar heeft de politie zeer uitgebreide beveiligingsmaatregelen genomen terwijl achteraf niet duidelijk was of er wel echt een dreiging was. Van Delft is hangende een strafrechtelijk onderzoek geschorst.

Volgens NRC verdenkt justitie de officier, die al acht jaar was belast met de bestrijding van de zware georganiseerde misdaad, formeel van het delict ambtsdwang. Daar staat een straf op van maximaal vier jaar cel.

In een interview dat zaterdag verschijnt in NRC zegt Van Delft ,,ruiterlijk te erkennen” dat hij fouten heeft gemaakt. Hij zegt dat hij zelf bij de politie is gaan melden dat hij om het leven zou worden gebracht omdat hij niet langer tegen de stress van zijn werk kon. Hij is naar eigen zeggen sinds begin 2015 herhaaldelijk met de dood bedreigd. ,,Door de stapeling van dreigementen ben ik uit evenwicht geraakt”, aldus Van Delft.