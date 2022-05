Louche types en onervaren instructeurs; grote zorgen over kwaliteit rijscholen

Voor de theorietest zijn de slagingscijfers met 38% nog bedroevender.

In een jaar tijd steeg het aantal bedrijfjes dat rijlessen aanbiedt met 166 tot 9120. „Je kunt in Nederland te makkelijk een rijschool beginnen”, stelt voorzitter Roger Keijbeck van de Federatie Autorijschool Management. „Eigenlijk heb je alleen maar een rijinstructeursdiploma nodig en je kunt starten. Maar daarmee ben je natuurlijk nog geen ondernemer en bovendien onervaren, wat vaak ten koste gaat van de kwaliteit.”

Louche types

„Een aantal jaren terug is het kaf al voor een groot deel van het koren gescheiden, toen rijinstructeurs een Verklaring Omtrent het Gedrag moesten overleggen. Daarmee hebben we afscheid genomen van veel louche types”, meent Keijbeck. „Maar stel dat je nu bij een grote rijschool ondermaats presteert en ontslagen wordt, dan kun je zo als zelfstandige eenpitter verder. Dat zou anders moeten.”

"We maken ons zorgen over de kwaliteit"

„We maken ons zorgen over de kwaliteit”, zegt een woordvoerder van het CBR. „We hebben daarom op onze website een zogeheten rijschoolzoeker en vermelden de slagingspercentages van alle opleiders en het aantal examens dat afgenomen is. Want een 100% score bij twee examens is natuurlijk niet representatief.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het in gesprek is met het CBR en de branche om verbeteringen in kaart brengen. „Ook hebben we het CBR gevraagd een plan te ontwikkelen om consequenties te verbinden aan de slagingspercentages”, aldus een woordvoerder. „En welke maatregelen dat exact zullen zijn, daar zal de minister de Kamer deze maand over informeren.”