Meteen flink druk bij noodloket UWV

Bedrijven kunnen bij het UWV terecht om compensatie voor hun loonkosten aan te vragen. Afhankelijk van hoe erg een ondernemer getroffen is door de coronacrisis, vergoedt de overheid tot maximaal 90 procent van de loonkosten.

De toeloop was maandagochtend na de opening van het noodloket om 9.00 uur meteen groot. Daardoor ontstond er een digitale wachtrij, om te voorkomen dat de website meteen overbelast zou raken. De wachttijd liep op tot 10 à 15 minuten.

De website is wel gewoon in de lucht en als de wachttijd voorbij is, kan een ondernemer meteen aan de slag met het invullen van het formulier. Het UWV heeft voor de zekerheid wel de optie achter de hand gehouden dat de aanvraag ook op papier zou kunnen worden ingediend.

Het UWV zei vorige week al een flinke toeloop, van tienduizenden aanvragen per dag, te verwachten. Minister Koolmees (Sociale Zaken) schatte in dat uiteindelijk 100.000 tot 150.000 werkgevers gebruik zullen gaan maken van de regeling. Zowel het UWV als Koolmees riep daarom bedrijven voor wie de nood minder groot is op om even te wachten met de aanvraag. Het UWV testte afgelopen week nog uitgebreid de website om te voorkomen dat die maandagochtend meteen zou crashen.