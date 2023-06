Brussel springt in bres voor contant geld ondanks plannen voor digitale euro

Brussel erkent het probleem van het verdwijnen van bankfilialen en klassieke flappentappers, bovendien zijn er steeds meer plekken waar consumenten niet eens meer contant kunnen betalen.

De Europese Commissie heeft woensdag een voorstel gelanceerd om in Europese wetgeving de acceptatie van contant geld vast te leggen.

„Het voorstel moet ervoor zorgen dat iedereen in de eurozone vrij is om de betaalmethode van zijn voorkeur te kiezen en toegang heeft tot contant geld”, schrijft Brussel in een toelichting. „Het zal zorgen voor financiële toegang voor kwetsbare groepen die meer afhankelijk zijn van contante betalingen, zoals ouderen.”

Dienst

In de strijd tegen de sluiting van geldautomaten en bankkantoren wil Brussel winkeliers een rol geven bij het beschikbaar stellen van cash. Nu mogen klanten alleen extra geld opnemen als ze iets kopen. De Commissie wil het in de toekomst mogelijk maken voor winkeliers om dit, zonder vergunning, als dienst aan te bieden, ook als klanten niets kopen.

De Commissie wil oneerlijke concurrentie met geldautomaten voorkomen door een plafond in te voeren van vijftig euro per opname. Winkeliers mogen voor de service een bijdrage vragen, maar daar moeten ze wel verplicht helder over zijn.

Verder stelt de Commissie voor om het makkelijker te maken om bepaalde pinautomaten te exploiteren zonder dat er een vergunning nodig is. „Dit moet de komst van meer geldautomaten aanmoedigen”, aldus Brussel.

Het gebruik van contant geld is in veel landen nog de norm, maar vooral in Nederland en Finland dreigt de rol voor cash volledig onder te sneeuwen. In ons land is juist digitaal betalen, met een pinpas of online, gebruikelijker. Vorig jaar vond nog geen kwart van alle betalingen plaats met munten en bankbiljetten.

Ter vergelijking: bij onze zuiderburen vindt nog ruim de helft van alle betalingen plaats met contant geld. België heeft onlangs zelfs een wet ingevoerd om te zorgen dat bedrijven minstens een digitale vorm van betalen invoeren. Minister Sigrid Kaag (Financiën) kondigde vorige maand juist aan dat ze voor Nederland juist te toegang tot contant geld wettelijk wil regelen.

Digitale euro

Brussel lanceerde woensdag ook een plan om de invoering van een digitale euro mogelijk te maken. Zoals De Telegraaf onlangs al onthulde wil de Commissie van de digitale euro een wettelijk betaalmiddel maken. Het mag niet programmeerbaar zijn en betalingen blijven anoniem, aldus Brussel.

In Nederland ligt de mogelijke invoering van een digitale euro gevoelig. In de Kamer zijn sommige partijen huiverig voor een digitale vorm van publiek geld. Sommige vrezen voor de technische mogelijk van overheidscontrole op betalingen en privacygevaren.

Uiteindelijk is het aan de Europese Centrale Bank om te besluiten of het nieuwe betaalmiddel er echt gaat komen. Over de wetsvoorstellen van Brussel moeten de lidstaten en het Europees Parlement zich nog buigen.