Deceptie voor aanhangers Assange

Julian Assange op vrije voeten. Dat zou inderdaad een historische gebeurtenis zijn. Maar het gaat niet gebeuren. Een kleine honderd journalisten hebben zich voor het ambassadegebouw verzameld. Vijftien cameraploegen maken opnames van een deur die dichtblijft. Gretig tekenen ze de woorden op van 'vrienden van Assange', die stuk voor stuk dachten dat de Britse regering zich zou neerleggen bij de beslissing van de Verenigde Naties dat het 'gevangen houden' van Assange onwettig was.

Daar is echter geen sprake van. Philip Hammond, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, is vrij kort in zijn reactie op het VN-besluit. “Volstrekt belachelijk”, oordeelt hij. Het internationale arrestatiebevel voor Assange blijft gewoon van kracht, constateert hij. Op het moment dat Assange naar buiten stapt, grijpt de Britse politie hem in de kraag. De arrestatiewagen staat klaar.

Assange is op zijn beurt verbolgen over de reactie van Hammond. Hij acht diens taalgebruik 'beneden de waardigheid van iemand in zijn functie’. De uitspraak van de VN heeft voor het eerst sinds tijden een 'glimlach op zijn gezicht' veroorzaakt.

Katherine da Silva, een Britse van middelbare leeftijd is teleurgesteld in de voortdurende impasse. Ze gelooft helemaal niets van de verhalen dat Assange vrouwen zou hebben verkracht in Zweden. “Dat hele verhaal deugt niet. De vrouw die de klachten heeft ingediend is een echte mannenhaatster. En ze heeft Assange toch zelf op haar hotelkamer uitgenodigd.”

Complot, complot, complot. Assange is in de ogen van de meeste sympathisanten de grote ontrafelaar van complotten. En nu is hij zelf in een dergelijk complot verstrikt geraakt. Wat Da Sliva betreft worden de aanklachten vanuit Zweden meteen ingetrokken. Assange moet gewoon vrij kunnen rondlopen.

Assange zelf wil politiek asiel in Ecuador. Dat is hem ook gegund, ware het niet dat hij met geen mogelijkheid naar het vliegveld kan worden vervoerd. Hij heeft geen paspoort – dat hebben de Britten afgepakt – en hij kan niet naar buiten.

De grootste vrees voor Assange is dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat land verdenkt hem van het vrijgeven van staatsgeheimen. Via Wikileaks heeft Assange tienduizenden 'geheime' Amerikaanse (en andere) documenten wereldkundig gemaakt.

De Ier Jim Curran is een fervente tegenstander van de uitlevering aan de Verenigde Staten. “Dat zouden we nooit moeten doen”, zegt hij beslist. “De Verenigde Staten hebben niet eens het Internationale Gerechtshof in Den Haag erkend. Laat ze dat eerst maar eens doen.”

Omstanders knikken instemmend. Ze zijn het allemaal met elkaar eens. Maar het helpt Assange niets. Trevor Talbot kijkt nog eens om zich heen. “Best een aardige buurt hier”, zegt hij, wijzend op het nabijgelegen warenhuis Harrods. “Ik begrijp dat een rijtjeshuis hier al snel 10 miljoen pond kost”, gaat hij verder. “Maar wat heb je daaraan als je niet eens de straat op kunt. Nee, geef mij dan maar gewoon Portsmouth.” Hij slentert weg op zoek naar zijn auto. Wellicht dat een andere dag echt geschiedenis zal worden gemaakt.