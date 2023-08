Drama in België: vrouw (37) overlijdt bij ongeval met paard voor ogen van zoontje (7)

Wat een mooie zondagse wandeling moest worden, draaide uit op een vreselijk drama. De vrouw was samen met haar zoontje onderweg met een paard dat wellicht van een naburige manege kwam. Diep in de velden langs de Overhemstraat liep het om 15.30 uur ter hoogte van een houten brug helemaal mis. „De vrouw viel samen met het paard van het brugje”, klinkt het bij politie Getevallei. „Wat de exacte oorzaak was, is niet duidelijk. Mogelijk steigerde het paard. Daardoor kwam het dier met zijn volle gewicht op de vrouw terecht. Daarbij kwam de dertiger om het leven.”

Haar zoontje wandelde tientallen meters voor zijn moeder en zag hij dus het hele voorval gebeuren. Politie Getevallei ving het jongetje op en voert nu verder onderzoek.