In week tijd ruim 3000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

De week daarvoor, van 22 tot en met 28 november, namen opsporingsdiensten bijna 8000 kilo vuurwerk in beslag. In totaal is er dit jaar tot nu toe ruim 160.000 kilo illegaal vuurwerk ingenomen. Dat is meer dan in heel 2020, toen bijna 123.000 kilo in beslag werd genomen.

De grote hoeveelheid dit jaar komt vooral door de vondst van 120 ton illegaal vuurwerk net over de grens in Duitsland, die begin november openbaar werd gemaakt. Dat was de grootste vuurwerkvangst van de Nederlandse politie ooit.