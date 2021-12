Nog eens 1500 kilo vuurwerk gevonden in Poeldijk

Op datzelfde terrein werd onlangs al 4000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Twee mannen werden in verband daarmee aangehouden, een 30-jarige Hagenaar en een 57-jarige man uit De Lier.

Dit jaar is tot nu toe al veel meer vuurwerk ingenomen dan in het hele vorige jaar. De teller van het Openbaar Ministerie staat momenteel op ruim 160.000 kilo. In 2020 werd bijna 123.000 kilo in beslag genomen. Het gaat veelal om vuurwerk dat hoe dan ook verboden is in Nederland, niet om consumentenvuurwerk dat dit jaar niet verkocht mag worden vanwege het vuurwerkverbod.

De grote hoeveelheid dit jaar komt vooral door de vondst van 120 ton illegaal vuurwerk net over de grens in Duitsland, die begin november openbaar werd gemaakt. Dat was de grootste vuurwerkvangst van de Nederlandse politie ooit.