Verdachte Pinkpopdrama voor eerst voor rechter

S. zou in juni vorig jaar op de Mensheggerweg in Landgraaf om vier uur 's nachts een groep mensen hebben aangereden die het muziekfestival hadden bezocht. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. De verdachte gaf zichzelf later aan bij de politie. S. zou de mensen die op de weg zaten niet hebben gezien.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man ook voor doorrijden na een aanrijding. S. heeft eerder verklaard dat hij in shock was en in een waas naar huis is gereden.