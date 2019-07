Zaak Pinkpopdrama voor eerst voor rechter

LIVE – Verslaggever Koen Nederhof is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Advocaat Maassen bevestigt dat S. wel bij de inhoudelijke behandeling aanwezig zal zijn. Na een kort beraad van de rechtbank is besloten de zaak voor onbepaalde aan te houden. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling gepland.

Het ongeluk gebeurde na de laatste festivaldag op de Mensheggerweg in Landgraaf. Iets na vier uur ’s nachts reed Danny S. in op een groepje festivalgangers, dat buiten één van de Pinkpopcampings op de weg zat na te kaarten. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam om het leven. Drie anderen raakten ernstig gewond en zijn nog altijd bezig met de fysieke en mentale revalidatie. De verdachte gaf zichzelf later aan bij de politie. S. zou de mensen die op de weg zaten niet hebben gezien.

S. reed na de aanrijding door en meldde zich pas later op de dag bij de politie. Voor dat doorrijden wordt hij vervolgd, net als voor de fatale aanrijding zelf. S. heeft eerder verklaard dat hij in shock was en in een waas naar huis is gereden.