Amsterdam - Het leven in de extra beveiligde inrichting in Vught is extreem zwaar en eenzaam, vertellen deskundigen. De gevangenis waar Ridouan Taghi vastzit en waar hij zojuist heeft gesproken met zijn advocaat Inez Weski, is het Alcatraz van Nederland. Maar dan nog strenger. Want niemand wist te ontsnappen.