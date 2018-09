Kinderen worden niet crimineel geboren

Wij zijn een gezin van praters. Niets blijft onbesproken. Onvoldoendes op school niet, verliefdheden niet, gebroken harten niet en ook seks niet. Van de twee oudsten weet ik precies wanneer hun eerste keer was (jongste heeft dat stadium nog niet bereikt). Dat hebben ze me namelijk verteld. Gewoon aan de eettafel.

Onderdanig

Mijn kinderen hebben op school geen sekslessen nodig, ze hoeven niet te leren dat nee nee is en dat je iemand nooit iets op mag dringen. Dat weten ze al. Dat is ze van jongs af aan verteld: heb respect voor andere mensen, maar vooral ook voor jezelf. Laat je door niemand iets opdringen en dring ook een ander niks op.

Toen oudste op de kleuterschool zat, trof ik zijn juf ooit aan in zak en as. Ze had een lastpakje in de klas, zo'n kind waar geen land mee te bezeilen was. 'Maar dat pik je toch niet', zei ik, 'hij is 4 en jij 38. Kom op zeg.' 'Er is geen kruid tegen gewassen', zei ze bijna in tranen.

'Hij komt uit een cultuur waar hem is geleerd dat vrouwen altijd onderdanig zijn aan een man. Ook zijn zussen, zelfs zijn moeder. Hij staat in de gezinshierarchie weliswaar onder zijn vader en broers, maar boven àlle vrouwen in het gezin.' Een kleuter die tegen zijn juf zegt dat hij van haar niets aan hoeft te nemen, dat hij belangrijker is dan zij. Dat is niet aangeboren, dat is aangeleerd.

Lees de hele open brief van Marjolein hier.