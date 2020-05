Groningse extremist ’Generaal S.’ ondanks celstraf snel vrij

Dat betekent dat hij al over circa vijf maanden vrijkomt, want hij zit al sinds zijn arrestatie in voorarrest. De reclassering schat het risico dat hij weer in de fout gaat en het gevaar op extremistisch geweld in als ’hoog’. Justitie had drie jaar geëist, maar de rechter komt tot een lagere straf omdat S. nooit eerder een misdrijf heeft begaan. De rechtbank zegt wel dat er ’ernstig rekening mee moet worden gehouden’ dat de man tot geweld overgaat. Daarom moet hij zich na zijn straf aan een waslijst met voorwaarden houden.

Sahraoui S. schreef aan zijn geestverwanten dat ’het afslachten van ongelovigen beter is dan al het andere in deze wereld’. „Wij zijn tot meer in staat dan andere broeders”, beloofde hij hun. Het leek erop dat S. bezig was om met hen een terroristische aanslag voor te bereiden, zegt het OM, maar het plan was nog in een pril stadium.

Bomhandleidingen

De man, kaal met een zwarte baard, werd in februari vorig jaar aangehouden in een vakantieboerderij in De Lutte. De AIVD was hem al eerder op het spoor gekomen. Hij bleek een FN-pistool met munitie te hebben, maar ook telefoons en laptops vol met jihadistisch materiaal. Hij had een foto van een viaduct in Groningen waarop een explosie was gefotoshopt. Bovendien had hij bomhandleidingen en foto’s van executies. „We zijn inmiddels toch echt wel wat gewend”, zei de officier van justitie, „maar de onthoofdingsfilmpjes op de telefoon van verdachte waren echt gruwelijk.”

Sahraoui S. kreeg in 2001 een verblijfsvergunning in Nederland. De eind-veertiger werkte als elektromonteur, maar kreeg problemen met zijn ex en mocht zijn kinderen niet meer zien. Toen ging hij vrijwilligerswerk doen in een Groningse moskee en radicaliseerde hij. Na zijn aanhouding bleek dat hij vol achterdocht zit tegen Nederlandse instanties. Hij vindt dat moslims hier altijd benadeeld worden, zegt de reclassering.

Leidersfiguur

Psychologen probeerden de Algerijn te onderzoeken, maar hij werkte slecht mee. Wel werd duidelijk dat Generaal S. zich binnen de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught ontwikkelde als een leidersfiguur. Hij geniet daar aanzien van medegevangenen. Terrorismebestrijder NCTV waarschuwde deze maand nog dat de terroristenafdeling ’onder druk staat’ en dat het risico toeneemt dat er zich in de gevangenis jihadistische netwerken vormen. Om dat te voorkomen, mag Generaal S. na zijn celstraf nooit meer contact hebben met zijn medegevangenen op de terroristenafdeling.