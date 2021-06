Hamer timmert luiken dicht: partijen gevraagd te zwijgen over formatie

Het verzoek om stilte volgt nadat CDA en VVD de ’Kaag-coalitie’ op de korrel namen. CDA-leider Hoekstra ziet dit blok van VVD, D66, CDA aangevuld met zowel GL als PvdA niet zitten gaf hij dinsdag aan. VVD-leider Rutte viel hem bij.

Woensdag volgden nieuwe gesprekken bij de informateur. In de ochtend kwamen Rutte, Hoekstra en Segers (CU) bij Hamer op de koffie. Later schoof een cluster van Rutte, Klaver (GL) en Ploumen (PvdA) bij haar aan.

Linkse leiders

Na afloop van hun gesprek vertelden die linkse leiders dat Hamer ze heeft gevraagd om er niks over naar buiten te brengen. „Eigenlijk heeft de informateur de hele formatie even doorgenomen: hoe complex de situatie is. Ze heeft ons gevraagd om het bij deze mededeling te laten. Niet erover praten omdat het dan complexer wordt”, zegt Klaver. Volgens hem lijkt de formatie vast te zitten.

Ploumen beaamt dat.„Het is ingewikkeld en ze heeft ons gevraagd om daar verder niet over uit te wijden. Er zijn grote inhoudelijke verschillen.”

Of het zwijggedrag niet uitermate vreemd is aangezien zowel GL als PvdA na de toeslagenaffaire, ’verkennersgate’ en ’functie Omtzigt elders’ vurig voor meer openheid hebben gepleit? Ploumen: „Dit is wat het is.”

Ook Rutte gaf na zijn gesprek met Hamer weinig prijs. De formatie zit volgens hem niet vast, wel beaamt hij dat het ’complex’ is momenteel.