Nederlands echtpaar moederziel alleen op Franse camping: ’Dit nog nooit eerder gezien’

„We zouden eerst in Noord-Frankrijk blijven, maar daar zou het gaan regenen en toen zijn we doorgereden”, zo vertelt Han aan De Telegraaf. „We zijn hier vaker geweest, ook in het voorjaar. In het voorjaar staat het half vol. Tegen de tijd dat we naar huis gaan, begint het dan vol te lopen. Er is nu helemaal niets.”

Ook op de weg naar de camping toe was het rustig. „We hebben 1000 kilometer gereden en 4 caravans gezien.” Naast Han en Anita staat een familie uit Limburg „en er zijn nog een paar tenten bijgekomen.” Op het verjaardagsfeestje kwamen zo’n drie mensen af. „Het is geen woeste partij. Ik heb slingers opgehangen. En een kaarsje met 60 op een stokbrood geprikt.”

Han hoorde van de beheerder dat er dit jaar eigenlijk helemaal geen boekingen zijn. „De camping heeft een heel groot mooi zwembad. Daar lag één meneer in te dobberen. Die had het rijk voor zich alleen. Die lag te marineren.”

Angst voor het coronavirus heeft het echtpaar niet. Ze blijven nog anderhalve week in Frankrijk. Als er iets gebeurt, dan haken we de caravan achter de auto en dan zijn we binnen 24 uur thuis.” Volgens Han werkt social distancing goed in Frankrijk, maar mijden ze de markt. „Want daar staan de mensen heel dicht op elkaar.”

Ondanks de stilte op de camping, vermaken Han en Anita zich opperbest. „Er zijn twee nieuwe mensen bij gekomen. Het is een vermakelijk gezicht om met een biertje in de hand in de schaduw te zien hoe ze in 32 graden ploeteren om de tent overeind te krijgen.” Hij hoopt dan ook niet dat alle Nederlanders nu massaal naar Ruoms afreizen. „Ik vind deze rust wel prima.”