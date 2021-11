Nederland levert Syrische verdachte (32) kindermisbruik uit aan VS

Het gerechtshof Den Haag besloot definitief om A. uit te zetten, zo bevestigt een woordvoerder aan De Telegraaf de uitspraak, waarover het Amerikaanse medium Herald Everett uitgebreid schrijft.

A. zal worden overgedragen aan de autoriteiten in Snohomish County, een van de 39 county’s in de Amerikaanse staat Washington.

Arrestatiebevel

De Syriër moet terecht staan voor meerdere gevallen van seksueel kindermisbruik, maar besloot in maart 2018, voor het proces, te vluchten. De Amerikaanse rechter vaardigde daarop een arrestatiebevel uit voor de man.

Hij groeide op in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus, in een kamp voor Palestijnse vluchtelingen. In 2010 verliet hij zijn vaderland voor de Verenigde Staten. Hij studeerde elektrotechniek, trouwde en werkte voor lucht- en ruimtevaartbedrijven. Hij diende ook als pleitbezorger voor Syrische vluchtelingen, zo meldt de Herald Everett.

Er is in ieder geval sprake van misbruik van een destijds 9-jarig meisje. A. was toen begin twintig. In gerechtelijke documenten is te lezen dat het misbruik bijna twee jaar duurde. Ondanks dreigende woorden haar mond te houden, vertelde het meisje alles aan een schooldecaan, die de politie inlichtte.

’Verschrikkelijke fouten’

A. gaf later het misbruik toe in een brief van twee pagina’s. „Er zijn geen woorden in mijn Engelse vocabulaire die mijn verschrikkelijke fouten in het verleden kunnen compenseren of uitwissen”, schreef hij.

De aanklager wil dat de verdachte een gevangenisstraf krijgt van meer dan zeven jaar. A. vluchtte eerst vanuit Amerika naar Dubai, later kwamen detectives erachter dat hij in Zweden woonde, nadat een van zijn familieleden hem daar op een Facebook-foto identificeerde. Van daaruit vluchtte hij naar Nederland, waar hij uiteindelijk werd getraceerd en gearresteerd.

Mensenrechten

De Amerikaanse autoriteiten verzochten ons land in juli 2019 om zijn uitlevering. De rechtbank van Den Haag gaf daar in april al toestemming voor, zo erkent een woordvoerder, maar A. diende tal van beroepen in. Zo beweerde hij dat zijn mensenrechten zouden kunnen worden geschonden in een gevangenis in Washington, dat hij het risico liep om corona te krijgen, en dat hij een levenslange gevangenisstraf kon krijgen.

Alle beroepen werden verworpen door het gerechtshof. Het is nog niet duidelijk wanneer hij precies op het vliegtuig wordt gezet.