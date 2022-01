Premium Het beste van De Telegraaf

NAVO en Rusland spelen met vuur rond spanningen Oekraïne: een ’bloedige oorlog’ dreigt

Amsterdam - Groot-Brittannië heeft wapens en een groepje militaire trainers naar Oekraïne gestuurd om het land te helpen in het geval van een Russische invasie. Canada zou eveneens een kleine eenheid van militaire specialisten richting Kiev hebben gestuurd. Ten noorden, oosten en zuiden van Oekraïne staan zo’n 100.000 Russische soldaten inclusief tanks, pantservoertuigen en jachtvliegtuigen klaar om op bevel van Poetin de grens over te trekken. Is de situatie nog te redden? „Een heel, heel bloedige oorlog dreigt.”