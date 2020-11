Leraar (41) verdacht van kannibalisme na seksdate

Het gaat volgens het Duitse OM om Stefan R., een 41-jarige man die op de middelbare school lesgeeft. Justitie heeft sterke aanwijzingen van kannibalisme, meldde de hoofdofficier vrijdag in een persconferentie. ,,Het was een daad ter bevrediging van seksuele lusten uit verachtelijke motieven’’

Via zoekwoorden in zijn internetgeschiedenis kwam de politie de man op het spoor. Ook werden messen en zagen in zijn huis gevonden. Hij zit vast op verdenking van seksuele moord. Het zou niet gaan om een persoonlijke afrekening. De twee kenden elkaar via een datingplatform en spraken in september af. Sindsdien was Trogisch spoorloos.

Lijkenbos

Iemand die de hond uitliet, stuitte 8 november op meerdere botten in een Berlijns bos. Dat zette gang in de zaak. Het bleek om menselijke beenderen te gaan. De politie vermoedde al dat het mogelijk om de vermiste elektromonteur ging. Via onder meer mobiele gegevens en een taxichauffeur als getuige kwam de politie bij de verdachte terecht.

In de kelder van de man werd ook 25 kilo chemicaliën gevonden - mogelijk om menselijke resten in op te laten lossen, meldt het Duitse Bild.

Kannibaal van Rotenburg

In een spraakmakende zaak in 2006 werd een Duitse man die bekend stond als de ’Kannibaal van Rotenburg’ veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doden en gedeeltelijk opeten van een slachtoffer in de Noord-Duitse stad Rotenburg.