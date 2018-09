Jagers waarschuwen voor vossenlintworm

Vossenlintworm werd tot nu toe alleen gevonden bij dode vossen langs de landsgrenzen in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Recent heeft het Dutch Wildlife and Health Centre DWHC de ziekte ook aangetroffen bij een dood beest uit Flevoland. Dat maakt het volgens Sjeng Lumeij van de Jagersvereniging aannemelijk dat er in heel Nederland zieke vossen rondlopen. Hij pleit voor extra onderzoek naar het groeiend aantal vossen dat in steden leeft.

Mensen kunnen de ziekte oplopen door het aanraken van een ziek dier of door het eten van met vossenpoep besmette paddenstoelen, groente of fruit. Na besmetting kan het tot vijftien jaar duren voordat de ziekte zich openbaart. Dat begint met klachten aan de lever, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In een later stadium kan ook geelzucht optreden. Als de lever ernstig is aangetast en de patiënt niet wordt behandeld, kan die er zelfs aan overlijden.