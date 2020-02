Defensie deelde kazerne-onderzoek niet: Vlissingen al in november passé

Het grootste voordeel van Nieuw-Milligen is dat het al sinds de negentiende eeuw wordt gebruikt als militair terrein en bezit is van defensie. De Koninklijke Luchtmacht is de belangrijkste gebruiker met de gevechtsleiding, maar er resteert nog voldoende plek voor extra gebruikers. Op het terrein zitten anders dan in Vlissingen de juiste vergunningen. Iets wat midden in de stikstofcrisis van groot belang kan zijn bij nieuwbouw.

Leegloop

Daarnaast ligt het vlak bij grote oefenterreinen zoals de Harskamp. Het voordeel is dat de mariniers hier gebruik van zouden kunnen maken en er bij de nieuwe kazerne bijvoorbeeld geen nieuwe schietbaan zou hoeven worden gebouwd. Alleen het schrappen van deze voorziening levert al een besparing van miljoenen op. Toch heeft niet het geld, maar de verwachte leegloop volgens Haagse bronnen voor staatssecretaris Visser en minister Bijleveld (Defensie) de doorslag gegeven om ’Vlissingen’ af te schieten.

Exterieur van AOCS, commandocentrum van de Luchtmacht. Ⓒ ANP

Voor de mariniers is het grootste praktische voordeel immers dat het Gelderse Nieuw-Milligen centraler in het land ligt. Uit defensie-onderzoek blijkt dat de gemiddelde woon-werkafstand voor de zeesoldaten bijna de helft korter zou zijn dan naar Vlissingen. Hierdoor zouden honderden militairen minder hoeven te overnachten in de kazerne omdat ze ’s avonds terug naar huis kunnen.

Daardoor is er minder slaapgelegenheid nodig – ook dat levert een besparing op. De financiële voordelen zouden oplopen tot een besparing die grofweg gelijk staat aan wat tot nu toe in Vlissingen werd uitgegeven aan voorbereidingen: een krappe veertig miljoen euro.

De gemeente Apeldoorn, waar Nieuw-Milligen onder valt, stelt nog geen contact te hebben met defensie over de mogelijke komst van de mariniers. Met het onderzoek van afgelopen zomer deed het ministerie wat het in 2012 naliet; kijken naar goede alternatieven voor Vlissingen. De Algemene Rekenkamer uitte daar destijds kritiek op. Het controle-orgaan merkte bijvoorbeeld op dat de procedure die moet worden doorlopen voor zo’n groot en kostbaar project binnen zes weken werd doorlopen, terwijl daar normaal een jaar voor staat. Dat kwam volgens de Rekenkamer omdat toenmalig demissionair defensieminister Hillen de Tweede Kamer per se voor 1 september 2012 wilde informeren over zijn besluit de mariniers naar Vlissingen te verhuizen. Dat besluit viel minder dan twee weken voordat Nederland naar de stembus ging.