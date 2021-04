'Hypocrisie druipt er vanaf bij CU en D66 '

Allereerst komt de formatie aan bod. Informateur Herman Tjeenk Willink liet een opmerkelijke verklaring uitgaan over de rol van VVD-leider Mark Rutte in het proces. Verder gaat het over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, met daarbij aandacht voor de uitgebreide bedankspeech van Vera Bergkamp. En coronaminister Hugo de Jonge reageert in een interview in de Telegraaf op alle kritiek die hij krijgt.

Luister de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.