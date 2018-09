Rousseff verklaart 'zikamuggen' de oorlog

Ze kondigde aan dat aankomende zaterdag een nationale 'mobilisatiedag' is waarop duizenden militairen en overheidsmedewerkers van huis tot huis gaan, en ook kantoren worden op de muggen gecheckt. Volgens Rousseff planten de meeste muggen zich overal voort. Het is een strijd die ,,we niet kunnen verliezen'', zei de president. ,,Iedereen moet deelnemen aan deze strijd.''

Roussef sprak daarnaast troostende woorden gericht aan moeders en toekomstige moeders. ,,We zullen alles op alles zetten om jullie te beschermen en te steunen.''

Gezondheidsmedewerkers van de Verenigde Naties en uit Verenigde Staten beschuldigen Brazilië er juist van dat het land niet genoeg informatie deelt over het virus. Zo is niet bekend of het virus verantwoordelijk is voor de stijging van het aantal baby's met abnormaal kleine hoofden. Laboratoria in Amerika en Europa zeggen die informatie nodig te hebben om onderzoek te kunnen doen naar het verloop van het virus.

Volgens de BBC vormt de Braziliaanse wet een groot obstakel. Het is technisch gezien namelijk illegaal om genetisch materiaal te verspreiden. Zelfs als het gaat om bloedmonsters die het zikavirus of andere ziektes bevatten.