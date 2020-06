Ondergelopen straten en onbewoonbare huizen door forse regenbuien

In Hengelo stonden de straten volledig blank. Ⓒ GinoPress B.V.

DEN HAAG - Forse regenbuien hebben zondag op diverse plekken in het land gezorgd voor overlast. Volgens Weeronline vielen de zwaarste buien in de middag in Drenthe, Overijssel en Gelderland. In de Achterhoek viel lokaal meer dan 110 millimeter neerslag, ruim anderhalf keer van wat er normaal in een hele maand juni valt.