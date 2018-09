’Swingers moeten plaatsmaken voor vluchtelingen’

Althans, dat beweert de eigenaar van de swingersclub. Volgens hem kon de verhuurder veel meer geld verdienen met de huisvesting van vluchtelingen. „We hebben een telefoongesprek opgenomen, waarin hij zegt minstens 12.000 euro te kunnen verdienen door vluchtelingen in het pand te huisvesten”, beweert Jürgen F. in de Oostenrijkse Krone Zeitung.

De verhuurder heeft een volstrekt andere lezing. Hij verhuurt het pand al een jaar of tien aan swingersclubs en dat heeft louter problemen opgeleverd. De huidige huurder was altijd te laat met betalen en daarom is het contract ontbonden. En vluchtelingen komen zijn pand evenmin in; hij is van plan om het te verkopen, zo zegt hij.