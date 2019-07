De orthodoxe christenen van de Biblebelt: wie zijn ze echt?

Conservator Tanja Kootte in de kerkstoeltjes waar het publiek preken kan beluisteren. „Deze expositie is een lang gekoesterde wens.” Ⓒ Billie-Jo Krul

De clichés over de orthodoxe christenen die in de Biblebelt wonen, zijn bekend. Ze kijken geen tv, nemen het woord van God letterlijk, trouwen jong, hebben doorgaans grote gezinnen, stemmen SGP en gaan op zondag twee keer per dag naar de kerk: keurig aangekleed, dames steevast in een rok, hoedje op, bijbel stevig onder de arm geklemd. Maar wie zijn ze echt? En waar komen hun strenge geloofsopvattingen vandaan?