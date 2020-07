BuZa waarschuwt voor veiligheidswet Hongkong: risico op hoge celstraffen

Sinds 1 juli geldt een nieuwe wet in de stadstaat. Dat levert gevaar op voor Nederlanders die naar Hongkong reizen, aldus Buitenlandse Zaken. „Omdat de wet breed is geformuleerd, kan die op verschillende manieren worden uitgelegd. Ook activiteiten buiten Hong Kong SAR en uitspraken op sociale media kunnen strafbaar zijn op basis van deze wet. De maximale straf onder deze wet in Hongkong SAR is levenslang. Op grond van deze wet kunnen personen ook naar het vasteland van China worden overgebracht om daar te worden berecht.”

Australië

Eerder deze week waarschuwde de Australische overheid al dat landgenoten het risico lopen in Hongkong op basis van willekeur in de cel te belanden. „Je kan de wet overtreden zonder het te weten, en je kan levenslang krijgen”, klonk het.

De Chinese overheid heeft Hongkong, dat een speciale status heeft binnen China, vorige week dinsdag onderworpen aan nieuwe wetten op het gebied van nationale veiligheid. Peking doet dat om de veiligheid te waarborgen en terrorisme, opruiing en separatisme uit te bannen. Ook samenspannen met buitenlandse mogendheden is verboden.

Critici menen dat China de speciale status van Hongkong wil ondermijnen en zien in de wetswijziging het begin van een Chinees schrikbewind. Gevreesd wordt dat de wet ruim geïnterpreteerd kan worden en zo kan leiden tot willekeurige aanhoudingen met lange gevangenisstraffen tot gevolg.

Demonstraties

Hongkong was de afgelopen jaren het toneel van grootscheepse demonstraties; juist vanwege die betogingen werd de wet gewijzigd. Ook de afgelopen week werd betoogd tegen de invoering van de omstreden wet. Het Nederlandse reisadvies adviseerde al om demonstraties te mijden en confrontaties met zowel de betogers als de politie uit de weg te gaan.

Ook geldt nog altijd ’code oranje’ in verband met het coronavirus, wat betekent dat vooralsnog reizen wordt afgeraden, tenzij het echt nodig is. Of het reisadvies oranje blijft op basis van de omstreden veiligheidswet als de coronacrisis voorbij is, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken nu niet aangeven.