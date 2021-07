Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen, laagste aantal besmettingen in twee weken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 6301 positieve coronatesten geregistreerd tussen woensdag- en donderdagochtend. Dat is het laagste aantal van de afgelopen twee weken en beduidend minder dan vorige week donderdag, toen 11.000 besmettingen werden gemeld.

Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 61 nieuwe coronapatiënten binnengekomen. Op de ic’s werden elf mensen binnengebracht. Er liggen nu 329 coronapatiënten op de verpleegafdeling, zeven meer dan woensdag. Op de ic’s liggen nu in totaal 107 coronapatiënten, één meer dan de voorgaande dag.

De instroom van nieuwe patiënten is donderdag wel iets kleiner vergeleken met de afgelopen twee dagen. Dinsdag noteerde het LCPS nog de grootste toename sinds eind mei. Op de ic’s werden toen 20 mensen binnengebracht en op de verpleegafdelingen 76.

Ziekenhuizen voorzien de komende tijd een verdere toename, aangezien het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Naar verwachting stijgt het totale aantal opgenomen coronapatiënten tot ongeveer 800. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), kunnen ziekenhuizen dit wel aan.

Begin stabilisatie besmettingen

Het RIVM zei dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen. Bijna twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen.

De waarde van een dagcijfer is betrekkelijk, omdat aantallen nu eenmaal kunnen schommelen. Wel leert de ervaring dat het aantal geconstateerde gevallen in de loop van de week over het algemeen juist wat oploopt. Dat is nu niet het geval: woensdag testten volgens gecorrigeerde cijfers 6909 mensen positief, dinsdag waren het er 6792 en maandag nog 8892.

Volgend op de versoepelingen van eind juni gingen de besmettingscijfers snel omhoog. Vooral jongeren die nog niet zijn gevaccineerd raakten massaal besmet op feestjes, festivals en in de horeca. Op veel plekken hoefde even geen afstand meer te worden gehouden na volledige vaccinatie of een toegangstest. Dat systeem bleek bij lange na niet waterdicht. Het kabinet draaide daarop diverse versoepelingen terug, vooral in het uitgaansleven.

Toen de versoepelingen ingingen, lag het dagelijkse aantal positieve testen nog maar rond de 500. Twee weken later was het vertwintigvoudigd tot meer dan 10.000 gevallen per dag.