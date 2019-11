Kamervragen over grensoverschrijdend gedrag in RTL-programma's

Kwint wil van Slob weten of hij op de hoogte is van de misstanden in realityshows als De Villa en Temptation Island en hoopt dat hij bereid is om met het Commissariaat voor de Media over de kwestie in gesprek te gaan. Het Kamerlid vindt dat er betere regels opgesteld moeten worden rond dergelijke programma's.

RTL en Blue Circle kondigden eerder deze week een onafhankelijk onderzoek aan naar de gang van zaken bij het maken van realityshows als De Villa en Temptation Island. Aanleiding was de ophef die op sociale media was ontstaan nadat in De Villa te zien was hoe een mannelijke kandidaat een deelneemster betastte terwijl ze in beschonken toestand op bed lag.

Het programma is inmiddels van de buis gehaald en er werden een aantal mensen op non-actief gesteld. Andere zogenoemde 'guilty pleasure'-programma's worden voorlopig ook niet uitgezonden.