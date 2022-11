Weer Russische officier dood, twijfels over zelfmoord

De 44-jarige officier was gewoon op zijn kantoor verschenen in de marine-academie in de stad, toen vijf schoten werden gehoord vanuit zijn kantoor. Een ondergeschikte van Boyko vond het lichaam van de kolonel. Lokale media melden dat er vijf kogelhulzen zouden zijn gevonden, maar de eerste officiële meldingen reppen over zelfmoord. Hoe de kolonel zichzelf vijf keer in de borst zou hebben kunnen schieten, vermelden die berichten niet. Er is geen afscheidsbriefje gevonden. Diezelfde lokale media twijfelen daarom aan de officiële lezing.

Een maand geleden kwam in hetzelfde district ook al een officier door geweld om het leven. Het lichaam van luitenant-kolonel Roman Malyk (49) werd toen op ene hek gevonden. Hij was verantwoordelijk voor het inschrijven van gemobiliseerde manschappen. Bij Malyk luidt de officiële doodsoorzaak ook zelfmoord, maar vrienden en familie van de militair zouden daar volgens lokale media niet in geloven. Malyk, een veteraan uit de Tsetsjeense oorlog en vader van twee kinderen, zou ’emotioneel stabiel’ zijn geweest

Volgens de Daily Mail is de onvrede over Poetins mobilisatiecampagne groot. Al meer dan 100 recruitment-kantoren zouden met molotovcocktails zijn bestookt.