Van wie o wie is deze trouwring

Brand gaat al sinds zijn veertiende vrijwel elk weekend met een metaaldetector op pad. „Ik mocht destijds een keer mee met een buurman en ben er nooit meer mee gestopt. Het is een prachtige hobby, je bent heel de dag buiten en maakt mensen vaak gelukkig.”

De Meppeler kreeg al eens de bijnaam Lord of the Rings. Reden: hij vond na een volle dag zoeken de bijzondere trouwring van een stel terug. „Die mensen waren me eeuwig dankbaar”, lacht hij. Maar Brand stuitte ook op muntschatten en zelfs een gebitsimplantaat. „Die heb ik aan die meneer terug kunnen geven, de dag voordat hij op vakantie ging. Zo kon hij met een vol gebit op reis.”

Onlangs begon de detector te piepen bij het kanaal in Giethoorn. Daar zag hij de ring liggen. Hoe lang die al zoek is, is onduidelijk. Er staat ook een verloofdatum in: 17-5-1964. „Het gaat dus sowieso om een herenring. Ik hoop echt van harte dat we deze mensen een fantastische vijftigste trouwdag kunnen bezorgen.” Of zou de eigenaar ‘m ooit uit frustratie weg hebben gegooid? „Nee, daar geloof ik niet in”, lacht hij.

De kans dat Tjitske en haar man nog leven, is zeker aanwezig. „Ik schat dat ze zo rond de 70 zijn nu. Misschien iets ouder. „Ik hoorde dat langs dat kanaal vroeger aardappelvelden waren en dat de aardappels na het rooien direct in de boot werden gegooid. Misschien was de eigenaar van de ring wel een schipper. Of een boer, of knecht?”

Weet u van wie de trouwring is? Mail de redactie.