Rechtszaak om Zwarte Piet in Apeldoorn

De NTR besloot in september dat er geen zwarte pieten meer bij de intocht zullen zijn. Daartegen kwamen in Apeldoorn twee bezwaren binnen. Organisaties als anti-islambeweging Pegida en de nationalistische Nederlandse Volks Unie roepen publiekelijk op om als Zwarte Piet naar Apeldoorn te komen. Volgens de gemeente zijn deze groeperingen niet naar de rechter gestapt. Het gaat om een van de twee bezwaarmakers, maar een woordvoerder wilde dinsdag nog niet zeggen wie dat is.

De rechtbank bestudeert volgens een woordvoerder dinsdag de ingediende stukken voor een zitting en neemt later een besluit of en zo ja wanneer de rechtszaak plaatsheeft.

