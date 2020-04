Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine flesjes

Door het besluit van de D66-bewindsvrouw moeten consumenten vanaf 1 juli 2021 voor een flesje water of frisdrank naast de normale prijs ook nog 15 eurocent statiegeld betalen. Om de taks terug te krijgen moeten mensen het flesje inleveren bij supermarkten, op treinstations of bij tankstations. Bedrijven krijgen een jaar de tijd om hun zaak te verbouwen om de inzameling mogelijk te maken.

De kosten voor de operatie komen voor rekening van producenten. Of zij de kosten van de operatie gaan doorbereken is aan de bedrijven zelf. Van Veldhoven draagt niets bij.

Volgens voorzitter Ewout Klok van de Belangenvereniging Tankstations is dit niet het juiste moment om de maatregel door te voeren. ,,We hebben al zo veel aan ons hoofd vanwege de coronacrisis. De omzet is met de helft gedaald en een deel van het personeel zit thuis. En dan moeten we dus bouwkosten gaan maken, terwijl we helemaal niet weten hoe dit gaat aflopen.”

Klok vindt het bovendien vreemd dat tankstations hierbij betrokken worden. ,,We hebben eerder al aangegeven dat tankstations maar een klein vloeroppervlakte hebben. Er is geen ruimte om machines te plaatsen die de lege flesjes moeten innemen en dat geldt ook voor de opslag. Verder mag het personeel de beveiligde ruimte achter de kassa op bepaalde tijdstippen niet verlaten om klanten te helpen als zo’n machine het niet doet.”

Voor de supermarkten, die momenteel zeer drukke tijden doormaken, is het een extra uitdaging, laat brancheorganisatie CBL weten. ,,We hebben contact gehad met de staatssecretaris hierover en zij heeft laten weten vast te willen houden aan deze datum. We zullen dan ook ons best moeten doen om dan alles op orde te hebben”, zegt een woordvoerder.

Gedwongen

Bedrijven sputteren al jarenlang tegen het uitbreiden van statiegeld. Het huidige kabinet heeft de sector gedwongen om mee te werken aan afspraken waarbij eerst het bedrijfsleven de kans kreeg om te zorgen voor minder zwerfafval onder dreiging van invoering van statiegeld.

Nu het beperken van zwerfafval niet gelukt is wil Van Veldhoven, ondanks de coronacrisis, vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken. Onderzoeksbureau CE Delft berekende dat het systeem tussen de 2 en 27 miljoen euro gaat kosten. Het systeem dreigt weer voor een nieuw afvalprobleem te zorgen.

Blik

„Als statiegeld alleen op kleine plastic flesjes wordt ingevoerd en niet op blik dan is het denkbaar dat er een verschuiving komt van plastic flesjes naar blik”, schrijft CE Delft in het rapport dat is gemaakt in opdracht van de staatssecretaris.

Van Veldhoven maakt vandaag ook bekend dat ze voorbereidingen start voor de invoering van statiegeld op blikjes. „In het najaar van 2021 moet 70-90% minder blikjes in het zwerfaval zijn gerealiseerd. Lukt dat niet, volgt ook statiegeld op blikjes”, waarschuwt de D66-bewindsvrouw.

De administratie, logistiek en ombouw van inlevermachines van blikjes kost het bedrijfsleven nog meer en lijkt onvermijdelijk te zorgen voor prijsstijgingen voor de consument. CE Delft rekende uit het dat tussen de 10 en 79 miljoen euro per jaar kost.