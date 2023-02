CIDI op Iraanse sanctielijst geplaatst

Door de plaatsing op de lijst zouden bankrekeningen en andere eigendommen in Iran worden bevroren. Ook zouden CIDI-medewerkers geen Iraans visum krijgen. „Dat is geen directe dreiging”, aldus het CIDI, dat zich naar eigen zeggen onder meer bezighoudt met het brengen van informatie over de staat Israël, het jodendom en het bestrijden van antisemitisme.

Het Haagse centrum stelt verder dat „het dictatoriale bewind in Iran actief tegenstanders en andersdenkenden intimideert”, maar dat met het plaatsen van het CIDI en Mestrum op de sanctielijst het regime een stap verder is gegaan. Het CIDI vindt dat in Brussel en Den Haag al te lang wordt gesproken over het plaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst. „Hoelang moet het nog duren voordat echt wordt ingezien met welk gevaar wij te maken hebben?”

Ook de organisatie Christenen voor Israël is op de lijst geplaatst. Teheran beschuldigt de personen en organisaties onder meer van spionage en het ’aanzetten tot geweld tegen Iran’.