Kleine kans op witte kerst

Volgens Weeronline is er de komende werkweek nog geen enkele kans op winters weer. Met zowel dag als nacht temperaturen boven het vriespunt, zal regen de enige neerslag zijn die we kunnen verwachten.

Vanaf vrijdag zal de temperatuur gaan zakken. In de week voor kerst is er een grote op kans op rustig decemberweer met weinig neerslag. De temperatuur zal uitkomen rond of boven het vriespunt.

De kans op sneeuw vlak voor kerst zal volgens Weeronline een beetje toenemen: „Voor een officiële witte kerst moet op beide kerstdagen in De Bilt ’s ochtends een gesloten sneeuwdek liggen. De statistische kans hierop is nog geen 7 procent.” Maar: dit jaar is de kans iets groter dan de statistieken voorspellen, wordt de kans op sneeuw geschat op 10 procent.

Grotere kans

De kans dat ‘ergens in Nederland’ op enig moment tijdens kerst een sneeuwdekje ligt is met circa 30% een stuk groter.