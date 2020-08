Parkeerplekken Rotterdam opgeofferd voor fietsvlonders

Jeroen Postma heeft namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, Ingrid van Wifferen heeft namens D66 meegetekend. De fiets neemt in populariteit toe in de Maasstad, maar er wordt in zijn ogen nog te veel ruim baan gemaakt voor de auto.

Hij rept van al tweehonderdduizend fietsers in de Maasstad en dat aantal blijft groeien volgens hem. „En dat is logisch. Fietsen is gezond, het houdt de lucht schoon en het is de snelste manier om je in een drukke stad te verplaatsen.”

Maar je kunt je tweewieler maar beperkt kwijt op een veilige en goede manier, stellen de partijen. „Overal staan fietsen lukraak geparkeerd door de stad, er zijn te weinig goede plekken. Dat is niet alleen rommelig maar ook onveilig. Het is ook nog eens lastig langs laveren in een scootmobiel of met een kinderwagen.”

Meer stallingsplekken voor de fiets is daarom het devies van Postma. En dan wel ten koste van de auto. „Haal je drie autoplekken weg dan krijg je ruimte om dertig fietsen te stallen met speciale fietsvlonders. We moeten de ruimte eerlijk verdelen, het is niet fair hoeveel plek er nu is voor de auto.” Het moet het een permanente ingreep worden.