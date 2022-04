Inlichtingendiensten krijgen meer ruimte om Russische en Chinese cyberdreiging te bestrijden

De ministers Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) komen met het wetsvoorstel. Deze tijdelijke wet ’stelt de AIVD en MIVD in staat hun bestaande bevoegdheden effectiever en sneller in te zetten tegen cyberdreigingen’, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bruins Slot: ,,Bij aanvallen vanuit China of Rusland zien we dat men heel snel van het ene naar het andere systeem schakelt, bijvoorbeeld van Nederland naar Zuid-Amerika. Om dat te kunnen volgen, moeten we volgens de huidige wet voor elke stap opnieuw toestemming vragen. Met dit wetsvoorstel kunnen we meebewegen om dezelfde aanval te volgen.” De geheime diensten hoeven dan dus minder toestemming te vragen.

Dat is volgens Binnenlandse Zaken hard nodig. „Bepaalde landen zoals Rusland en China voeren digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Deze landen worden steeds actiever met hun aanvallen”, stelt het departement in een toelichting.

Dat vraagt om meer bevoegdheden voor de AIVD en MIVD, stelt het ministerie. „Deze cyberdreiging vereist een snelle en effectieve inzet van bestaande bevoegdheden en een dekkend waarborgenstelsel dat past bij de benodigde snelheid. Dit is noodzakelijk om voldoende zicht te houden op de dreiging afkomstig van deze landen.”