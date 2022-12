OM eist boete voor Tata Steel om overtreding milieuregels

In twee zaken was sprake van handelen in strijd met de omgevingsvergunning dat zorgde voor stofverspreiding en in één geval zorgde dit voor zwarte sneeuw. Een derde zaak ging over het zonder vergunning lozen van afvalwater op de buitenhaven via het bedrijfsriool en de vierde zaak ging over het handelen zonder vergunning en het negeren van een voorschrift bij een proef met het koelen van staalslakken.

„Alles wat er gebeurt op het terrein en in of rond de fabrieken van Tata Steel heeft een grote maatschappelijke impact en de emoties daarover kunnen hoog oplopen”, aldus de officier van justitie bij de strafeis. „Een incident waarbij doorgaans witte sneeuw door een verspreiding van koolstof zwart is geworden, maakt dit heel erg zichtbaar.”

In een reactie zegt Tata Steel te betreuren dat deze zaken zich hebben voorgedaan. „Onze manier van werken is erop gericht om staal te maken op een manier dat het veilig is voor onze mensen, met oog en zorg voor de omgeving en met aandacht voor het milieu. Tata Steel is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving en dat het van belang is om ervoor te zorgen dat Tata Steel een goede buur is.”

Het bedrijf zegt dat verschillende maatregelen zijn genomen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Zo is er een zogeheten ROZA-slakhal gebouwd om verspreiding van grafiethoudend stof tijdens de verwerking naar de omgeving te voorkomen. Deze hal is vanaf mei 2020 stapsgewijs in gebruik genomen. Ook bij onderhoudswerkzaamheden aan het zandfilter en stofverspreiding vanaf de ertsopslagen en de kolenmengvelden zijn stappen voor verbetering gezet, aldus Tata Steel.

Tata Steel zegt ook een metershoog windscherm te willen neerzetten om verspreiding van stof nog verder te verminderen. Die vergunningsaanvraag is momenteel in behandeling, aldus het bedrijf.

Een woordvoerder van Tata Steel laat weten dat wordt gewacht op het oordeel van de rechter.