Deze huisartsen prikken gewoon door met AstraZeneca: ’Het risico interesseert ze echt niet’

Praat Mee

Moeten mensen in schrijnende situaties voorrang krijgen bij vaccinatie?

In een column in De Telegraaf pleit Annemarie van Gaal ervoor om uitzonderingen te maken in de volgorde van de vaccinatiewachtrij voor kwetsbare Nederlanders in schrijnende situaties. Vind jij dat er in de vaccinatievolgorde rekening gehouden moet worden met dergelijke persoonlijke situaties?