Onwennige eerste schooldag Oekraïense kinderen: ’Ik wil naar huis’

Mbo juist de plek om uit te blinken

Overal in Nederland is grote behoefte aan technisch installateurs, kinderopvangmedewerkers, koks en andere ’blauwe boorden’. Terwijl de baankansen en ook verdienmogelijkheden prima zijn na veel praktische opleidingen, hebben het vmbo en mbo niet de beste reputatie. Tijd dus om ze in het zonnetje te ...