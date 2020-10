Coronadebat: irritatie over warrige communicatie van het kabinet

Volg het debat via verslaggever Niels Rigter onderaan dit bericht of kijk live mee.

Het is nu nog te vroeg om het effect van de nieuwe maatregelen te meten, zei Rutte dinsdagavond tijdens een korte persconferentie. Toch meldde zorgminister De Jonge tussen neus en lippen door dat de maatregelen van 13 oktober tot zeker in december van kracht blijven.

Staatssecretaris Mona Keijzer maakte de boodschap bepaald niet eenvoudiger door ’s avonds laat op tv te verklaren dat verlenging van de maatregelen, waaronder het sluiten van de horeca, nog allerminst vaststaat.

Coalitie-Kamerlid Van Weyenberg van D66 bekritiseerde de communicatie van het kabinet. „Als het klopt dat de maatregelen worden verlengd, is dat op een weinig meelevende manier neergezet.” Hij wil van het kabinet duidelijk weten of de horeca nou wel of niet tot in december dicht moet.

GL-leider Klaver steunt de verlenging van de maatregelen. „Maar doe dat niet tussen neus en lippen door. Het is een enorme mededeling.” Het helpt niet dat Keijzer de boodschap bij Op1 weer ondergroef. „Eén van de belangrijkste instrumenten die het kabinet ter beschikking heeft is glasheldere communicatie.”

Natuurlijk moeten we ons aan de maatregelen houden, zegt SP-leider Marijnissen, „Maar het kabinet laat ook steken vallen.” De socialist wijst erop dat de basis, het testbeleid en het bron- en contactonderzoek, niet op orde is. PvdA-leider Asscher sluit zich daarbij aan: „Ik vind het onfatsoenlijk om op een persconferentie die geen persconferenties mocht heten iets te zeggen wat je al drie weken geleden al kon weten: dat we voorlopig met beperkingen moeten leven.” Kamerlid Azarkan vraagt zich af waarom het kabinet maatregelen verlengt terwijl de besmettingscijfers nog geen houvast bieden. Een ’klap in het gezicht van ondernemers die in onzekerheid zitten, is zijn oordeel.

De maatregelen werden bijna twee weken geleden van kracht. Het beeld van de laatste dagen is volgens de premier ’niet ongunstig’. Er is een afvlakking zichtbaar, maar de cijfers blijven te hoog. Dat beeld rijst ook op uit de technische briefing die RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg eerder op de dag aan de Kamer gaven. Toch duurt het nog tot in het nieuwe jaar voordat de zorg weer wat lucht heeft, zei Kuipers.

Zorgsalarissen

Tijdens het debat gaat het ook weer over de zorgsalarissen. PVV-leider Wilders dreigt een motie van wantrouwen in te dienen als het kabinet niet duidelijk maakt hoe het de zorgsalarissen gaat verhogen.

Dinsdag nam de Kamer met een nipte meerderheid een voorstel aan die het kabinet oproept de zorgsalarissen extra te verhogen. Het kabinet wijst er echter op dat de salarissen al flink omhoog gaat en dat de oproep uit de Kamer niets uithaalt. „Eindelijk werd de motie aangenomen, zonder dat zelfs iemand wegrende”, zegt Wilders. „Zorgverleners blij. En dan krijgen ze te horen: het gaat niet door.” „Een schoffering van het parlement, een schoffering van de democratie en een klap in het gezicht van alle zorghelden.” SP-leider Lilian Marijnissen sluit zich daarbij aan. ,,Dit is onacceptabel. Het kabinet komt hier niet mee weg.’’