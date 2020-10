Kamer in debat over verdere aanpak coronacrisis

Volg het debat via verslaggever Niels Rigter onderaan dit bericht.

De Kamer is de afgelopen tijd steeds kritischer geworden over het coronabeleid van het kabinet. Partijen vinden onder meer dat het kabinet te lang heeft gewacht met nieuwe maatregelen om het groeiend aantal besmettingen te stoppen.

Het is nu nog te vroeg om het effect van de nieuwe maatregelen te meten, zei Rutte dinsdagavond tijdens een korte persconferentie. De maatregelen werden bijna twee weken geleden van kracht. Het beeld van de laatste dagen is volgens de premier niet ongunstig. Er is een afvlakking zichtbaar, maar de cijfers blijven te hoog. Dat beeld rijst ook op uit de technische briefing die RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg eerder op de dag aan de Kamer gaven. Toch duurt het nog tot in het nieuwe jaar voordat de zorg weer wat lucht heeft, zei Kuipers.

Rutte zal ook duidelijkheid moeten scheppen over de persconferentie van afgelopen dinsdagavond. Daar was de boodschap dat de cijfers nog onvoldoende houvast bieden om de maatregelen van 13 oktober al dan niet aan te passen. Toch zei De Jonge tussen neus en lippen door dat we ’zeker weten’ dat de maatregelen nog tot in december van kracht moeten blijven. Staatssecretaris Mona Keijzer maakte de boodschap er bepaald niet duidelijker op door ’s avonds laat op tv te verklaren dat verlenging van de maatregelen, waaronder het sluiten van de horeca, nog allerminst vaststaat.